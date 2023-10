Атака во Франции с криками "Аллаху Акбар": убит учитель

Во французском городе Аррас на севере страны был убит учитель местной школы.



Еще несколько человек получили ножевые ранения. Предварительно, двое раненых.



Нападавший арестован. Его мотивы выясняются. По сообщениям местных жителей, во время нападения нападавший кричал "Аллаху Акбар". Его мотивы устанавливаются. В местной полиции информацию нападении пока не комментируют.



Напомним, что по всему миру сегодня проходит "День гнева", к которому призвали террористы ХАМАСа. В Пекине уже было совершено нападение на сотрудника посольства Израиля. Он получил ножевое ранение. Дипломатические учреждения Израиля по всему миру объявили повышенный уровень террористической угрозы.



На израильской границы со стороны Ливана и Иордании собираются протестующие, которые поддерживают ХАМАС.



France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV