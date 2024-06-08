



Астронавт Аполлона-8 Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе



Астронавт Аполлона-8 Уильям Андерс, сделавший легендарный снимок Земли на Луне, погиб в авиакастрофе.



Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.



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Это произошло 7 июня. Сандерс разбился на его одномоторном самолете Beechcraft T-34 Mentor. Воздушное судно потерпело крушение у Островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. За штурвалом был сам 90-летний Андерс.



"Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать", - сказал сын Андерса.



По данным NASA, астронавт сделал фотографию "Восход Земли" на лунной орбите 24 декабря 1968 года. Он вместе с членами экипажа "Аполлона-8" является одним из первых людей, ступивших на поверхность спутника Земли. В честь Уильяма Андерса был назван один из кратеров на Луне.



