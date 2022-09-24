



Анталия: массовая драка российских туристов в аэропорту - ВИДЕО

В аэропорту Анталии произошла стычка с участием российских туристов, которые должны были вылететь в Москву.



По данным источника, незадолго до потасовки более 20 российских пассажиров без объяснения сняли с рейса Анталия – Москва.



Точные причины потасовки пока неизвестны, сейчас расследованием обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы.



Всех участников происшествия, которые не смогли улететь в Россию, вернули в гостиницу. Других подробностей происшествия не сообщается.

