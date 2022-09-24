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Анталия: массовая драка российских туристов в аэропорту - ВИДЕО
24.09.2022 19:46 Евгения Маркова

Анталия: массовая драка российских туристов в аэропорту - ВИДЕО

В аэропорту Анталии произошла стычка с участием российских туристов, которые должны были вылететь в Москву.

По данным источника, незадолго до потасовки более 20 российских пассажиров без объяснения сняли с рейса Анталия – Москва.

Точные причины потасовки пока неизвестны, сейчас расследованием обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы.

Всех участников происшествия, которые не смогли улететь в Россию, вернули в гостиницу. Других подробностей происшествия не сообщается.
 

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