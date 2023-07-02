Новости » Происшествия
Аномальные ливни в Китае: эвакуированы тысячи людей
02.07.2023 11:05 Ирина Демьянова

Аномальные ливни в Китае: эвакуированы тысячи людей

Центральные регионы Китая страдают от аномальных ливней – в провинции Хунань в зоне стихийного бедствия оказались более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч были эвакуированы в безопасные места. Об этом сообщает Синьхуа.

Сильные дожди в провинции Хунань не стихают с 29 июня. По данным местной метеорологической службы, в пятницу было зарегистрировано 137,4 миллиметра осадков в час, что является рекордным для этого региона показателем за всю историю наблюдений.

Ненастье повредило более 1300 домов и посевы сельхозкультур на площади почти 2900 гектаров.

От мощных ливней в последние дни страдают и другие регионы Китая, в частности, центральные провинция Сычуань и муниципалитет Чунцин и южные провинции Гуандун, Фуцзянь и Гуанси. Там дожди повлекли паводки и оползни.

Прогнозы метеорологов пока неутешительны. В ближайшие дни продолжено предупреждение о повышенной опасности сильных ливней и грозы с сильным ветром.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы