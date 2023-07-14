



Аналитики: Иран начал самостоятельно производить детали к ударным дронам

Иран начал самостоятельно изготовлять компоненты для беспилотников Shahed и Mohajer, используемых Россией для атак на Украину, взяв за основу закупленные ранее компоненты у Японии.



К такому выводу пришли аналитики Conflict Armament Research (CAR).



По их словам, изготовлением компонентов для дронов занимается компания Sarmad Electronics, которая не попала ни в один санкционный список. Выводы аналитики сделали, изучив сбитые в Украине БПЛА Shahed-131 и Shahed-136.



Уточняется, что детали оказались точными копиями компонентов, которые производятся в Японии.



