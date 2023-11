Албанцы устроили пожар в здании парламента

В Албании члены парламента устроили пожар в здании, когда зажгли файеры.



По данным информационного агентства AP, они устроили акцию протеста против распространения авторитарного правления социалистов.



Один из файеров оппозиционеров вызвал пожар, который пришлось тушить самим же оппозиционерам. Это произошло, когда проходило голосование по одному из законопроектов, которое завершилось буквально через считанные пять минут.



Оппозиционеры выступали за то, чтобы создать комиссии для расследования возможных случаев коррупции, но социалисты выступили против этого, из-за чего и была устроена акция протеста.



