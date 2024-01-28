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3 американских солдата погибли в результате удара беспилотника в Иордании
28.01.2024 18:59 MIGnews.com

3 американских солдата погибли в результате удара беспилотника в Иордании

Три американских солдата погибли и 25 получили ранения в результате удара беспилотника по военной базе США на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией.

Президент США Джо Байден заявил, что нападение было совершено "радикальными, поддерживаемыми Ираном боевыми группами, действующими в Сирии и Ираке", сообщает агентство Reuters.

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Этот инцидент стал первым случаем гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке с начала войны Израиля с ХАМАСом в Газе.
 

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