



3 американских солдата погибли в результате удара беспилотника в Иордании

Три американских солдата погибли и 25 получили ранения в результате удара беспилотника по военной базе США на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией.



Президент США Джо Байден заявил, что нападение было совершено "радикальными, поддерживаемыми Ираном боевыми группами, действующими в Сирии и Ираке", сообщает агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Этот инцидент стал первым случаем гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке с начала войны Израиля с ХАМАСом в Газе.

