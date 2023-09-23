



Желание есть, силы есть: Актер Дмитрий Певцов хочет возглавить театр

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов признался в желании возглавить театр. Об этом актер сообщил на пресс-конференции.



Общение с журналистами прошло в Новом театре в Москве по случаю премьеры спектакля “Лавр”, где Певцов исполнил главную роль.



По словам Певцова, сейчас он “не гоняется за ролями”. Артист отметил, что его “постоянно зовут возглавить тот или иной театр”. Певцов полагает, что будет активно работать еще 15-20 лет.



“И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело. Желание есть, силы есть”, – признался актер.



Стоит отметить, что одной из ярчайших работ артиста стала роль в кинокартине “По прозвищу зверь”. После этого Певцов начал активно сниматься в фильмах и сериалах. Сейчас артист больше занимается “общественной и политической деятельностью”. В 2021 году он стал депутатом Госдумы VIII созыва.