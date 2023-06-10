



Выступление группы “Звери” на Экономическом форуме отменили из-за их позиции

Группа “Звери” не будет выступать во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает “Фонтанка” со ссылкой на организаторов.



По данным проекта, выступление группы отменили после публикации декана Московского государственного института культуры Юрия Кота, который осудил солиста группы Романа Билыка за антивоенную позицию. В вину фронтмену также поставлены отсутствие концертов в аннексированном Крыму и поддержка фигурантов дела “Седьмой студии” – театральной группы, созданной режиссером Кириллом Серебренниковым. После этого депутат местного Заксобрания Константин Чебыкин попросил прокуратуру отменить выступление группы на ПМЭФ.



Вместо “Зверей” на форуме выступят “Чиж и ко” и “Джанго”.



Роман Билык с 1989 по 1993 годы проживал в Мариуполе, а также какое-то время в Киеве. Сразу же после начала вторжения группа “Звери” сделала антивоенное заявление. Солист коллектива также лично выступал против войны в Украине.



Ранее стало известно, что президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев также не будет на ПМЭФ в этом году.