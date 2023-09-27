



Волшебное возвращение Муслима Магомаева: Синяя вечность. Продолжение"

Он – великий исполнитель ХХ века. Он тот, кто сам умел и нас учил слушать свое сердце и верить в "Синюю Вечность". В октябре в Израиле пройдет большой вечер-посвящение "Муслим Магомаев. Синяя Вечность. Продолжение". Это уникальное музыкальное событие стало возможным благодаря благословению супруги и Музы Магомаева Тамары Синявской.







Молодые, талантливые и уже достаточно популярные артисты в сопровождении бэнд-оркестра привнесут свою нотку в бессмертные хиты Муслима Магомаева:







✨ Константин Ритель-Кобылянский – бархатный баритон, звезда мировой оперной сцены из Германии.

✨ Феликс Лившиц – лирический тенор из Израиля, который придаст неожиданные краски любимым песням Магомаева.

✨ Алла Василевицкая и ее завораживающий голос.

✨ Таня Барская (радио "РЭКА") – известная радиоведущая, голос которой израильтяне просто обожают.

✨ Молодая, но уже полюбившаяся израильской публике группа DoReDos, призер "Евровидения", удивит своими кавер-версиями.







Песни, которые стали историей, – о красоте, страсти и искренности, – оживут новыми голосами, что придаст этому великолепному событию еще большей магии.



Большой вечер-посвящение "Муслим Магомаев. Синяя Вечность. Продолжение" – это не только праздник для поклонников, но и выражение благодарности за его музыку, которая живет вечно. Присоединяйтесь к этой истории музыки и любви!







Дата и место:

15.10 – Ноф-аГалиль – Матнас Беркович

16.10 – Ришон – Мофет

17.10 – Хайфа – Рапопорт

19.10 – Ашдод – Матнас Дюна

20.10 – Маалот – Гейхаль-аТарбут

21.10 – Б.Шева – Мишкан (м.зал)

22.10 – Нетания – Гейхаль-аТарбут

23.10 – Ашкелон – Гейхаль-аТарбут

24.10 – Петах Тиква – Шарет







Билеты уже в продаже! Не упустите шанс погрузиться в мир Муслима Магомаева и насладиться его незабываемой музыкой.

https://biletru.co.il/events/muslim-magomaev-v-izraile/



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