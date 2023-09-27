Волшебное возвращение Муслима Магомаева: Синяя вечность. Продолжение"
Он – великий исполнитель ХХ века. Он тот, кто сам умел и нас учил слушать свое сердце и верить в "Синюю Вечность". В октябре в Израиле пройдет большой вечер-посвящение "Муслим Магомаев. Синяя Вечность. Продолжение". Это уникальное музыкальное событие стало возможным благодаря благословению супруги и Музы Магомаева Тамары Синявской.
Молодые, талантливые и уже достаточно популярные артисты в сопровождении бэнд-оркестра привнесут свою нотку в бессмертные хиты Муслима Магомаева:
✨ Константин Ритель-Кобылянский – бархатный баритон, звезда мировой оперной сцены из Германии.
✨ Феликс Лившиц – лирический тенор из Израиля, который придаст неожиданные краски любимым песням Магомаева.
✨ Алла Василевицкая и ее завораживающий голос.
✨ Таня Барская (радио "РЭКА") – известная радиоведущая, голос которой израильтяне просто обожают.
✨ Молодая, но уже полюбившаяся израильской публике группа DoReDos, призер "Евровидения", удивит своими кавер-версиями.
Песни, которые стали историей, – о красоте, страсти и искренности, – оживут новыми голосами, что придаст этому великолепному событию еще большей магии.
Большой вечер-посвящение "Муслим Магомаев. Синяя Вечность. Продолжение" – это не только праздник для поклонников, но и выражение благодарности за его музыку, которая живет вечно. Присоединяйтесь к этой истории музыки и любви!
Дата и место:
15.10 – Ноф-аГалиль – Матнас Беркович
16.10 – Ришон – Мофет
17.10 – Хайфа – Рапопорт
19.10 – Ашдод – Матнас Дюна
20.10 – Маалот – Гейхаль-аТарбут
21.10 – Б.Шева – Мишкан (м.зал)
22.10 – Нетания – Гейхаль-аТарбут
23.10 – Ашкелон – Гейхаль-аТарбут
24.10 – Петах Тиква – Шарет
Билеты уже в продаже! Не упустите шанс погрузиться в мир Муслима Магомаева и насладиться его незабываемой музыкой.
https://biletru.co.il/events/muslim-magomaev-v-izraile/
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