Мигрант-мусульманин в Нидерландах помочился на отдел со свининой в супермаркете, в то время как мигрант, снимающий его, говорит: “Мы не едим свинину”.

Muslim Migrant in the Netherlands URINATES on the Pork section at a supermarket while the migrant filming him says “We Don’t Eat Pork.”



pic.twitter.com/9HsSjvwJzq