



В Иерусалиме пройдет выставка о Рахманинове и Шаляпине

В Иерусалиме открывается выставка Российского национального музея музыки “Рахманинов и Шаляпин: параллели и пересечения”.



Экспозиция представлена в Сергиевском подворье Императорского православного палестинского общества. Проект расскажет о жизненном пути двух великих людей – Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина – о схожести и различии их судеб, творческих путей.



“Это и их встречи, и совместные выступления, и минуты отдыха, проведенные вместе. Разные по характеру, происхождению, воспитанию и образованию, Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов творчески и личностно обогащали, дополняли друг друга”, – говорится в анонсе выставки.



Выставка включает мультимедийный раздел, который содержит редкие фондовые записи фрагментов произведений Рахманинова в исполнении Шаляпина и других артистов.