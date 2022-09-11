



В Болгарии стартовал GHOST - культурная борьба с советским призраком

В Болгарии 9 сентября стартовал социокультурный проект GHOST (Призрак), который предназначен для пересмотра отношения страны к ее советскому прошлому, отношений с РФ и определиться с направлением будущего.

К проекту привлечен французский художник Митч Брезунек, - он переосмысливает 12 памятников советской армии, говорится в сообщении на Телеграм-канале Верховной Рады Украины.

Вторая часть GHOST предусматривает выпуск специальных NFT. Кульминацией проекта станет физическая трансформация советских монументов, которая состоится весной 2023 года.