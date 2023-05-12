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У Зеленского опровергли отказ президенту выступить на «Евровидении»
12.05.2023 11:09 Mignews.ua

У Зеленского опровергли отказ президенту выступить на «Евровидении»

В Офисе президента опровергли заявления СМИ об отказе выступления Президента Украины Владимира Зеленского на «Евровидении».

Так, в заявлении пресс-секретаря президента Сергея Никифорова говорится: "Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса".

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы Владимир Зеленский просил организаторов Евровидения обратиться к зрителям во время финала конкурса.

По данным СМИ, Европейский языковой союз отказал президенту Украины из-за "нежелания политизировать конкурс".
 

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