



Шотландский балет решил заменить Золушку темнокожим мужчиной

Шотландский балет решил заменить Золушку темнокожим мужчиной в постановке “Синдерс”. Об этом сообщила пресс-служба театра.



Балет откроет рождественский сезон спектаклем на музыку русского композитора Сергея Прокофьева. Постановщики запланировали два формата.



Действие балета будет разворачиваться в XX веке в торговом центре семьи Cinders. Спектакль подразумевает два формата, в одном из которых Золушка будет темнокожим мужчиной. Жизнь главного героя должна изменить принцесса. В другой версии покажут классическую историю, где девушка встречает принца.



“Мы все знаем и любим классическую историю о Золушке, но новая версия перенесет нас в удивительный перевернутый мир, где мужская партия (ранее более стоический персонаж) представляет собой сложную смесь уязвимости и устойчивости”, – сообщил исполнитель мужской партии Бруно Мичиарди.



По его словам, женская партия будет сильна и полна харизмы. Премьера состоится в Глазго в рамках гастрольного тура 9 декабря. Затем спектакль повезут в Эдинбург и другие города.

