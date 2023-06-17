



Padam Padam! Новый хит Кайли Миноуг бьет все рекорды – видео

Кайли Миноуг выпустила свой самый большой сольный хит за десять лет – танцевальный гимн Padam Padam, который уже поет вся Европа.



Это первая песня звезды, которая ворвалась в топ-10 Британии после хита All The Lovers, достигшего третьего места в чарте 2010 года. Таким образом, Кайли стала одной из четырех женщин, попавших в британский топ-10 в пять отдельных десятилетий – вместе с Шер, Лулу и Дайаной Росс.



Певица уверяет, что успех нового клипа, ставшего вирусным и собравшего больше 6 миллионов просмотров в YouTube, удивил в том числе и ее.



Padam Padam также стала хитом в Ирландии, Нидерландах, Аргентине, Чили, Германии, Сальвадоре, Новой Зеландии – и на родине Кайли, в Австралии.



На название песни, имитирующее звук сердцебиения, вдохновила артистку одноименная песня Эдит Пиаф.



"Это звукоподражание”, – объяснила Кайли. “Д-дум, д-дум, как сердцебиение".



Padam Padam – вторая песня из будущего альбома звезды Tension, который должен выйти в сентябре.