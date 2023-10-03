



На востоке Турции нашли уникальные скульптуры, которым 12 тысяч лет

Во время археологических раскопок на востоке Турции нашли старейшие в мире разрисованную статую дикого кабана и статую человека с наиболее реалистичным изображением лица. Об этом сообщает TRT Haber.



"Во время раскопок, проведенных министерством культуры и туризма, в Гебеклитепе была обнаружена известняковая скульптура... на ее поверхности можно увидеть остатки красного, белого и черного пигмента, что делает ее первой раскрашенной скульптурой, найденной с того периода до наших дней", – сообщает телеканал.



Кроме того, во время раскопок, проведенных в Карахантепе, что в 60 км от Гебеклитепе, была обнаружена одна из наиболее реалистичных скульптур того периода. Найденная статуя высотой 2,3 метра стала одним из самых впечатляющих образцов доисторического искусства с реалистичным выражением лица.

