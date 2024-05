Во время штурма Колумбийского университета использовались шумовые гранаты

Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в кампусах Колумбийского университета в Нью-Йорке.



Об этом сообщила американская сеть CNN, сообщили представители правоохранительных органов. Около 24 протестующих были арестованы, по данным полиции за то, что пытались помешать офицерам войти в кампус.



По словам представителя городских правоохранительных органов, тактические группы окружили кампус, а затем в нескольких точках вошли в здание.



Полиция применила четыре светошумовые гранаты, которые издают взрывной звук и не вызывают вспышки. Колумбийский университет объявил, что “кампус очищен от протестующих”.

NYPD announced that the pro Hamas student rioters who broke and captured Hamilton Hall at Columbia University will be Charged under



- Burglary under 3rd degree

- Trespassing

- Criminal mischief

- Damaging property



