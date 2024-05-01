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Во время штурма Колумбийского университета использовались шумовые гранаты
01.05.2024 07:48 MIGnews.com

Во время штурма Колумбийского университета использовались шумовые гранаты

Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в кампусах Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Об этом сообщила американская сеть CNN, сообщили представители правоохранительных органов. Около 24 протестующих были арестованы, по данным полиции за то, что пытались помешать офицерам войти в кампус.

По словам представителя городских правоохранительных органов, тактические группы окружили кампус, а затем в нескольких точках вошли в здание.

Полиция применила четыре светошумовые гранаты, которые издают взрывной звук и не вызывают вспышки. Колумбийский университет объявил, что “кампус очищен от протестующих”.

 

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