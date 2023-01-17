



Министр культуры: Оскорбительные для Израиля фильмы не получат финансирования

Новый министр культуры и спорта Мики Зоар заявил, что израильские кинематографисты, которые ищут государственное финансирование для своей работы, должны будут подписать обязательство о том, что их продукция не является "оскорбительной" для Израиля и его армии.



Об этом сообщает Times of Israel.



Зоар, выступая на радио Ynet, сказал, что организации, которые хотят бойкотировать Израиль, часто указывают на произведения местного производства, критикующие правительство и его политику в отношении палестинцев, как доказательство того, что их заявления о жестоком обращении со стороны Израиля оправданы.



Поэтому, по его словам, Израильский совет по кинематографии потребует от кинематографистов, желающих получить государственные гранты, подписать пункт о том, что они не будут производить антиизраильский контент.



"В конце концов, общественность будет решать, придут ли они на фильм или нет, но мы не пойдем на компромисс в вопросе финансирования. Мы не будем финансировать оскорбительный контент против солдат ЦАХАЛа и Государства Израиль", - подчеркнул министр.



При этом, по словам Зоара, он не предлагает цензуру. Но, по его словам, государство не обязано финансировать работы, которые он считает враждебными.



"В конце концов, вы должны помнить, что вам разрешено снимать любой фильм, который вы хотите, в рамках закона, конечно. У нас демократия. Но государство не обязано финансировать такой противоречивый контент, потому что он нарушает очень фундаментальные вещи", - сказал он.