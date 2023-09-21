



Миллиардер вернет картину наследникам коллекционера, погибшего в концлагере

Американский миллиардер Рональд Лаудер добровольно вернет картину австрийского художника-экспрессиониста Эгона Шиле потомкам Фритца Грюнбаума, бывшего владельца картины, погибшего в концентрационном лагере Дахау.



Согласно данным прокуратуры округа Манхэттен, стоимость работы "Я люблю антитезу" 1912 года оценивается в $2,75 млн, передает CNBC.



Грюнбаум, известный конферансье, актер и автор песен, был арестован в 1938 году из-за еврейского происхождения и умер в концлагере в 1941 году. Его большая коллекция картин, насчитывавшая свыше 80 работ Шиле, была украдена нацистами. Наследники неоднократно судились с владельцами картин, появившихся впоследствии на аукционах и в музеях.



Как известно, Рональд Лаудер - сын Эсте Лаудер, основательницы бренда косметики Estee Lauder. Его состояние оценивается в $4,7 млрд. С 2007 года он является президентом Всемирного еврейского конгресса.



Лаудер и другие коллекционеры, включая несколько музеев, вернут наследникам Грюнбаума в общей сложности семь картин Шиле общей стоимостью более $9,5 млн.