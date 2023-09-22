



Мики Зоар поздравил писательницу Дину Рубину с 70-летием на русском языке

Министр культуры и спорта Мики Зоар поздравил в видеообращении известную писательницу Дину Рубину с юбилеем.



“То, что вы делаете, это замечательно”, – сказал министр, обращаясь к Рубиной. “Ваши книги переведены на более чем сорок языков, ваше творчество служит примером служения литературе. Мы гордимся вами и желаем вам всех благ и новых творческих удач!”



А затем Мики Зоар добавил по-русски: “С днем рождения!”





"Сердечно благодарю за поздравление в честь моего юбилея. Я его расцениваю как внимание не столько к моей скромной личности, но прежде всего как интерес ко всем писателям-репатриантам, пишущим на русском языке, которые вносят свою своеобразную краску на карту израильской литературы", – ответила министру Дина Рубина. "Ещё раз благодарю Вас за внимание. Желаю в новом 5784 году Вам и вашим близким здоровья и благополучия".

