



Мария Миронова стала театральным режиссером

Актриса Мария Миронова дебютировала как режиссер в Театре на Таганке. Артистка призналась, что раньше не могла этого представить.



Смена рода деятельности актрисы произошла на фоне сообщений о ее увольнении из “Ленкома”. Оказалось, что дочь Андрея Миронова осталась там работать на разовых ролях. Артистка прокомментировала свой режиссерский дебют.



“Больше всего я иронизировала над женщинами в этой профессии, которая убивает женский пол… Как мне казалось”, – поделилась Мария.



По ее словам, в постановке есть ирония над мужчинами и над собой. Мария отметила, что до сих пор не понимает, как получила статус режиссера и поблагодарила команду, которая “вынесла ее перфекционизм”, а также зрителей за принятие ее “честного, спонтанного и искреннего труда”.