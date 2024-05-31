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Майкл Дуглас: мир недостаточно осведомлен о катастрофе в Израиле
31.05.2024 18:26 Алина Груднева

Майкл Дуглас: мир недостаточно осведомлен о катастрофе в Израиле

Актер Майкл Дуглас посетил фотовыставку "7 октября" фотографа Зива Корена в Центре мира и инноваций Переса.

Он прибыл туда, чтобы своими глазами увидеть свидетельства того, что произошло в "черную субботу" в Израиле.

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По данным "Аруц Шева", Дуглас выразил сожаление и разочарование в связи с тем, что эти кадры не были распространены по всему миру. 

По словам актера, мир недостаточно осведомлен о масштабах ужаса и разрушений в Израиль из-за террористической атаки.

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