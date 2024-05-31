Майкл Дуглас: мир недостаточно осведомлен о катастрофе в Израиле
Актер Майкл Дуглас посетил фотовыставку "7 октября" фотографа Зива Корена в Центре мира и инноваций Переса.
Он прибыл туда, чтобы своими глазами увидеть свидетельства того, что произошло в "черную субботу" в Израиле.
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По данным "Аруц Шева", Дуглас выразил сожаление и разочарование в связи с тем, что эти кадры не были распространены по всему миру.
По словам актера, мир недостаточно осведомлен о масштабах ужаса и разрушений в Израиль из-за террористической атаки.