



Майкл Дуглас: мир недостаточно осведомлен о катастрофе в Израиле

Актер Майкл Дуглас посетил фотовыставку "7 октября" фотографа Зива Корена в Центре мира и инноваций Переса.



Он прибыл туда, чтобы своими глазами увидеть свидетельства того, что произошло в "черную субботу" в Израиле.



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По данным "Аруц Шева", Дуглас выразил сожаление и разочарование в связи с тем, что эти кадры не были распространены по всему миру.



По словам актера, мир недостаточно осведомлен о масштабах ужаса и разрушений в Израиль из-за террористической атаки.