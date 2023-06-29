



Из-за российской агрессии: В Амстердаме переименовали Эрмитаж

С 1 сентября музей Эрмитаж в Амстердаме сменит свое название на H'Art Museum. Теперь там не будут выставляться русские произведения, а будут экспонировать работы разных музеев мира.



На пресс-конференции 26 июня директор Эрмитажа Анабель Бирни объявила о переименовании музея в H'Art Museum . В нем будут проводиться выставки произведений из трех известнейших музеев мира: Смитсоновского музея американского искусства в Вашингтоне, Центра Помпида в Париже и Британского музея в Лондоне.



“Мы собираемся стать музеем для музеев. Три партнера дадут нам гораздо больше одного”, – отметила Бирни.



Эрмитаж в Амстердаме был создан в 2009 году. Контракт с Эрмитажем в Санкт-Петербурге давал музею право использовать название и неограниченные права на использование произведений русской коллекции. За 14 лет в Амстердаме было проведено 30 выставок произведений из коллекции Эрмитажа, в том числе третья коллекция представляла русскую культуру и историю.



Однако через неделю после полномасштабного вторжения России в Украину музей разорвал связи с Государственным музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге. С того времени в Амстердамском музее не выставлялись русские произведения. В интервью изданию Бирни отметила, что "магия России исчезла с войной".