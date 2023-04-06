



Генпрокуратуру РФ просят проверить Диану Арбенину на предмет дискредитации армии

Глава “Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией” Виталий Бородин, известный своими доносами на независимые СМИ, обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить лидера группы “Ночные снайперы” Диану Арбенину по статье о “дискредитации Вооруженных сил РФ”.



В обращении, копия которого есть в распоряжении ТАСС, в частности говорится, что Арбенина “неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины”.



В доносе, сообщает ТАСС, также говорится, что Арбенина “продолжает вести гастрольную деятельность, и неизвестно, куда идут деньги от концертов”.



На сайте “Ночных снайперов” сообщается, что с 10 по 18 апреля группа планировала выступить в Казани, Ижевске, Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Тольятти и Уфе. В Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске концерты отменены. Также объявлено, что не состоится концерт в Пятигорске, намеченный на 8 июня.