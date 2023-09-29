



Еврейская община Гамбурга восстановит синагогу, сгоревшую Хрустальной ночью

Спустя более 80 лет после того, как одна из самых известных синагог Германии была разрушена во время Хрустальной ночи, еврейская община Гамбурга получила право собственности на территорию здания и собирается начать его восстановление.



Место расположения синагоги на Борнплац, здания в неороманском стиле, построенного в 1906 году, которое вмещало 1200 прихожан когда-то было крупнейшей синагогой в северной Германии, в среду было официально передано в собственность еврейской общине города. На церемонии, посвященной реституции, официальные лица города Гамбург разрезали копию документа об арианизации нацистской эпохи, предписывающего снести синагогу.



"Мы приносим извинения за то, что так поздно пришли к решению вернуть евреям их собственность", — сказал Дирк Киншерф, местный чиновник от левоцентристской Социал-демократической партии, представителям еврейской общины на церемонии.



Синагога была сожжена во время Хрустальной ночи, серии погромов 1938 года, когда нацисты разрушили синагоги и принадлежащие евреям магазины по всей Германии. Ее руины позже были принудительно проданы городу и снесены, а по соседству было построено бомбоубежище, предназначенное только для арийцев. В настоящее время на пустом месте представлена ​​мозаика, изображающая архитектуру синагоги, включая ее сводчатые потолки, которая была заложена в 1988 году художницей Маргрит Каль.



"Синагога на Борнплац возродится снова и станет символом памяти, служа видимым центром яркой еврейской жизни в нашем городе", — заявил раввин Шломо Быстрицкий, эмиссар движения Хабад-Любавич и главный раввин Гамбурга.



Попытки восстановить синагогу, спустя более чем восемь десятилетий после ее разрушения, начались летом 2020 года в магазине местного антиквара. Даниэль Шеффер, предприниматель израильского происхождения, сейчас проживающий в Гамбурге, находился в магазине, когда обнаружил серебряную Кетер Тору (украшение в виде короны, которое венчает Свиток Торы) с выгравированным посвящением Маркусу Хиршу, первому раввину синагоги на Борнплац, что заставило его почувствовать себя "потрясенным", рассказал он журналистам Jewish Chronicle. После этого Шеффер инициировал кампанию по восстановлению разрушенной святыни.