



Директор школы Воронежа, где учениц заставляли раздеваться перед ЕГЭ, уволилась

Лариса Хопрова, директор средней школы в Воронеже, которая “прославилась” особым способом сдачи ЕГЭ. уволилась по собственному желанию, поскольку вышла на пенсию.



Хопрова занимала пост директора школы № 11 с ноября 2011 года. В этой школе учились девушки, которые рассказали, что 28 мая их заставили снимать нижнее белье, когда они пришли сдавать ЕГЭ. По словам школьниц, металлоискатели на входе в здание школы № 62, где проходил экзамен, сработали на металлические части в бюстгальтерах. Раздеваться многим школьницам пришлось прямо на улице, рассказали они.



В региональном министерстве образования сказали, что изучили записи с камер видеонаблюдения и на них “нарушения этических норм не наблюдается”, сообщает Voronezh1.ru. Однако потом, пишет издание, выяснилось, что на записи все же видно, что одной из них пришлось показать охраннику бюстгальтер.



