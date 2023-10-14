Жена и трое детей похищены: выживший в Кфар-Аза на акции перед зданием Генштаба
Спустя неделю после чудовищного теракта, совершенного ХАМАСом, когда многие родственники пропавших без вести до сих пор не знают, что с ними произошло, протест семей похищенных нарастает.
Авихай Бродец, который выжил после резни в Кфар-Аза в предыдущие выходные, но его жена Хагар и трое детей Афри, Юваль и Ория были похищены в Газу, в последние несколько часов проводит акцию протеста перед главными воротами базы "Кирия" в Тель-Авиве и намерен оставаться там до тех пор, пока похищенные не будут возвращены.
Авихай Бродец прибыл рано утром к воротам базы Генштаба ЦАХАЛа Кирия в Тель-Авиве и объявил, что не уйдет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены. К нему присоединились десятки сторонников, которые призывали прийти еще больше израильтян: "Ваша семья - это наша семья!" Война с ХАМАСом.
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