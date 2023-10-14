



Жена и трое детей похищены: выживший в Кфар-Аза на акции перед зданием Генштаба

Спустя неделю после чудовищного теракта, совершенного ХАМАСом, когда многие родственники пропавших без вести до сих пор не знают, что с ними произошло, протест семей похищенных нарастает.



Авихай Бродец, который выжил после резни в Кфар-Аза в предыдущие выходные, но его жена Хагар и трое детей Афри, Юваль и Ория были похищены в Газу, в последние несколько часов проводит акцию протеста перед главными воротами базы "Кирия" в Тель-Авиве и намерен оставаться там до тех пор, пока похищенные не будут возвращены.



אביחי ברודץ שאישתו הגר וילדיו עפרי,יובל ומוריה נחטפו מכפר עזה התיישב ב- 3:00 בלילה לבדו בשער הקריה ,לפני מס ד' בגלל כמות האנשים שבאו לתמוך בו , המשטרה הורתה להם לעבור לצד השני pic.twitter.com/FUOLnjjEHR — Tomer Appelbaum (@tomerappelbaum) October 14, 2023