



“Железный купол” перехватил ракету из Газы

Согласно местным источникам, единственная ракета, выпущенная из Газы в сторону кибуца Нахаль Оз, была успешно перехвачена системой “Железный купол”.

“Один пуск из сектора Газа был обнаружен и перехвачен истребителями ПВО”, – сообщили в ЦАХАЛ.



В субботу вечером незадолго до 19:00 в общине, расположенной вдоль границы с Газой, сработала сирена ракеты Red Alert, в результате чего сотни семей мчались к бомбоубежищам.



У населенных пунктов, расположенных вдоль границы с Газой, есть максимальное 15-секундное окно, в течение которого они могут добраться до безопасного места, прежде чем ракета может приземлиться в их районе.

“Не было обнаружено ни одного падения ракеты, а также не было зарегистрировано никаких физических повреждений или материального ущерба”, – заявил представитель Шаар ха-Негев Ади Мейри. “Пусть у нас и дальше будет спокойная и тихая неделя”.