



Юридический советник правительства взвесит просьбу Бен-Гвира о флагах ФАТХа

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру, что рассмотрит его просьбу об изменении политики полиции в отношении флагов ФАТХа.



Бен-Гвир требует запрета на такие флаги, в частности, на демонстрации против правительства, которая состоится в эту субботу.



По словам юридического советника, просьба будет рассмотрена после того, как будет выслушана позиция политического эшелона и позиция сотрудников службы безопасности относительно отношений между Израилем и ФАТХом. Госпожа Бахарав-Миара пояснила что “уже сегодня разрешено предотвращать вывешивание флагов организаций, отождествляющих себя с террором".