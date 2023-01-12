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Юридический советник правительства взвесит просьбу Бен-Гвира о флагах ФАТХа
12.01.2023 07:17 Аркадий Бочаровский

Юридический советник правительства взвесит просьбу Бен-Гвира о флагах ФАТХа

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру, что рассмотрит его просьбу об изменении политики полиции в отношении флагов ФАТХа.

Бен-Гвир требует запрета на такие флаги, в частности, на демонстрации против правительства, которая состоится в эту субботу. 

По словам юридического советника, просьба будет рассмотрена после того, как будет выслушана позиция политического эшелона и позиция сотрудников службы безопасности относительно отношений между Израилем и ФАТХом. Госпожа Бахарав-Миара пояснила что “уже сегодня разрешено предотвращать вывешивание флагов организаций, отождествляющих себя с террором".

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