Новости » Арабо-израильский конфликт
В результате теракта ранены пять человек, двое - в критическом состоянии
15.11.2022 10:48 Аркадий Бочаровский

В результате теракта ранены пять человек, двое - в критическом состоянии


Пять человек получили критические и тяжелые ранения в результате комбинированного теракта в промышленной зоне Ариэля. 

Террорист ранил ножом двух человек в промышленной зоне, угнал автомобиль - затем сбил еще одного человека на шоссе № 5 неподалеку от этого места. 

Позже он столкнулся с автомобилями, а после того, как его машина была остановлена, он вышел из нее и был нейтрализован силами, находившимися на месте происшествия. В настоящее время расследуется возможность того, что в нападении участвовали два террориста.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы