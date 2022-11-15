



В результате теракта ранены пять человек, двое - в критическом состоянии



Пять человек получили критические и тяжелые ранения в результате комбинированного теракта в промышленной зоне Ариэля.



Террорист ранил ножом двух человек в промышленной зоне, угнал автомобиль - затем сбил еще одного человека на шоссе № 5 неподалеку от этого места.



Позже он столкнулся с автомобилями, а после того, как его машина была остановлена, он вышел из нее и был нейтрализован силами, находившимися на месте происшествия. В настоящее время расследуется возможность того, что в нападении участвовали два террориста.