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Уже двое задержанных по подозрению в пособничестве тель-авивскому террористу
10.03.2023 12:00 Ирина Демьянова

Уже двое задержанных по подозрению в пособничестве тель-авивскому террористу

Согласно сообщению ШАБАКа, которому поручено расследование, двое палестинцев из Иудеи и Самарии, подозреваемые в помощи тель-авивскому террористу проникнуть в Израиль, сдались в пятницу. 

Сегодня им будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом. 

Сообщается, что этим утром таксист из Рамле сдался полиции. Он сознался, что привёз террориста, который накануне открыл стрельбу в Тель-Авиве.

Второй задержанный -  житель бедуинского городка Кусейфе, которого также подозревают в пособничестве террористу.
 

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