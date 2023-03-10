



Уже двое задержанных по подозрению в пособничестве тель-авивскому террористу

Согласно сообщению ШАБАКа, которому поручено расследование, двое палестинцев из Иудеи и Самарии, подозреваемые в помощи тель-авивскому террористу проникнуть в Израиль, сдались в пятницу.



Сегодня им будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом.



Сообщается, что этим утром таксист из Рамле сдался полиции. Он сознался, что привёз террориста, который накануне открыл стрельбу в Тель-Авиве.



Второй задержанный - житель бедуинского городка Кусейфе, которого также подозревают в пособничестве террористу.

