



Участник линча еврея в Тамра оправдан

Ахмед Марих, молодой человек из Тамра, который был обвинен в террористических преступлениях и в участии в линче еврея, был оправдан по всем статьям обвинений.



Он обвинялся в саботаже при отягчающих обстоятельствах; умышленном вандализме на почве расизма; массовых беспорядках; и попытке нападения на полицейского при отягчающих обстоятельствах. Мустафа Авад, еще один молодой человек, был осужден за преступления.



Инцидент произошел 12 мая 2021 года, в праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание поста Рамадан. Около полуночи Шир Алкалай, 49 лет, женатый и отец четверых детей, вбежал в город. Он добирался с работы частным садовником до своего дома в соседнем Мицпе-Авиве на машине. Из-за беспорядков дороги к изолированному поселению, где он живет, были перекрыты, и он поехал в объезд через Тамру. Когда ему пришлось остановить машину в пробке, в которую он попал, один из людей на месте подошел к нему, спросил, араб ли он, а когда он ответил, что еврей - мужчина начал кричать "еврей, еврей". Тогда они собрались вокруг его машины, бросали в него камни с близкого расстояния и били машину ногами и кулаками.



Некоторые из участников беспорядков вытащили рабочие инструменты Алкалая: грабли, деревянные палки, ножницы, бензопилу и алюминиевый прут - и били ими машине, разбили окна, наносили удары ножом через разбитые окна и через дверь машины, которую им удалось открыть. Снова и снова они пытались вытащить его из машины, чтобы избить, и ему приходилось защищать голову руками.





"Были моменты, когда я не знал, к чему все идет... это не кончалось, просто не кончалось", - сказал Алкалай суду. Он описал, что в какой-то момент закричал, как "убитое животное". Алкалай был спасен благодаря реанимационной бригаде "Эль-Захрави", вызванной на место происшествия жителями Тамра, которые оттеснили нападавших, продолжавших бить машину во время эвакуации, а затем подожгли ее. Автомобиль реанимации, в котором находился доктор Мухаммад Авад из Тамра, эвакуировал мужчину в больницу "Рамбам" в Хайфе с серьезными травмами, включая повреждения черепа и ребер, переломы, порезы, кровоизлияния, царапины, ушибы зубов и другие повреждения.



Через месяц после инцидента, по окончании расследования, проведенного полицией и ШАБАК, окружная прокуратура Хайфы выдвинула обвинения против шести жителей Тамра. Четверо из них признались в том, что им приписывалось в ходе следствия, и были приговорены к пяти годам тюремного заключения один из них и к семи годам тюремного заключения.



Второе обвинительное заключение было предъявлено Мустафе Аваду и Ахмеду Мариху, 19-летним жителям Тамра, не имеющим судимостей, которые заявили о наличии у них алиби и не признали себя виновными в предъявленных обвинениях. После 19 заседаний судья Даниэль Фиш вынес сегодня обвинительный приговор Аваду. "Его вина была доказана в ходе процесса вне всяких разумных сомнений", - отметил он, отвергнув все аргументы адвоката защиты Махмуда Шами. Авад был немедленно арестован и заключен в тюрьму.



Ахмед Мерих, который со дня происшествия утверждал, что с 08:00 в день происшествия до 07:00 следующего дня он находился на своей автомойке, был оправдан. Один из свидетелей, поддерживающих его версию, дал показания в его пользу еще до предъявления обвинения, а двое из четырех осужденных “сдали” его в ходе следствия. Судья Даниэль Фиш согласился с адвокатом Ибрагимом Канаена, защитником Ахмеда Мериха, и оправдал его, "ввиду возникших разумных сомнений в причастности к событиям".