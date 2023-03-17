



Судья поверил на слово террористу, расстрелявшему людей на Дизенгоф



Канал КАН сообщил о том, что террорист, совершивший атаку на улице Дизенгоф в Тель-Авиве ранее дважды отбывал наказания за терроризм.



Первый раз он сидел за обстрел военной базы. Затем, менее чем через три года он снова был осужден - за покупку автомата Карло.



Судья тогда одобрил мягкую сделку о признании вины: "Тяжелые обстоятельства дома, его здоровье не в порядке".



Террорист пообещал: “Третьего раза не будет, я начну учиться в университете, я помолвлен, я женюсь”.



Судья военного трибунала поверил террористу - и приговорил его к году и трем месяцам тюрьмы.