



СМИ: Израиль сильно просчитался с Ираном

Израиль сильно просчитался с серьезностью реакции Ирана на удар по дипмиссии в Дамаске, в результате которого были убиты несколько командиров Корпуса стражей исламской революции.



Об этом говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников.



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"Израильтяне сильно просчитались, думая, что Иран не отреагирует решительно, о чем свидетельствуют слова многочисленных американских чиновников, которые участвовали в дискуссиях на высшем уровне после нападения. Эту же точку зрения разделяет высокопоставленный источник в Израиле", - сказано в материале.



Уточняется, что администрация Байдена возмущена тем, что не была проинформирована заранее об ударе по Дамаску. В свою очередь, источники в Израиле на условиях анонимности сообщили журналистам, будто операция в Сирии планировалась за два месяца до ее проведения, а сам план был одобрен военным кабинетом 22 марта.



По данным издания, израильская разведка предполагала, что Иран выпустит максимум 10 ракет класса "земля-земля". Потом в обновленном прогнозе количество ракет было увеличено до 60-70 ракет, но и это оказалось ошибкой.