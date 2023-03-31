



Сирия обвиняет Израиль в авиаударе по Дамаску

Сирия в ночь на четверг обвинила Израиль в нанесении авиаудара по Дамаску. Это второй раз за два дня.



Сирийские СМИ сообщают, что в окрестностях столицы были слышны взрывы, а после авиаудара активизировались сирийские системы ПВО. Говорится, что большая часть ракет была перехвачена.



Источники в сирийской оппозиции сообщили, что атака была сосредоточена на западной части Дамаска. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что предполагаемый израильский удар был направлен против военных объектов режима Асада и проиранских ополченцев в юго-западной части столицы. Также сообщалось, что на объектах, подвергшихся нападению, было оружие.



В среду вечером СМИ Сирии сообщили о том, что в окрестностях Дамаска были слышны взрывы.



В сообщениях указывалось, что взрывы произошли в результате удара израильской авиации. Также сообщалось, что системы ПВО страны ведут работы по отражению “израильской агрессии”.



Новостной сайт Capital Voice сообщил, что удары в среду вечером были нанесены по базе противовоздушной обороны и по движущейся цели на шоссе к югу от Дамаска, которая, как считается, была колонной “иностранного деятеля”, направлявшейся в район Кафр-Сусех. Известно, что в этом районе действуют силы Ирана и “Хизбаллы”.



После забастовок сообщалось о пожарах в районах Аль-Мидан и Кафр-Сусех. Неясно, были ли пожары вызваны непосредственно ударами или осколками сирийских ракет ПВО, поскольку сирийские ракеты ПВО иногда терпят неудачу.





Радиостанция, связанная с режимом президента Башара Асада, сообщила, что системы ПВО были задействованы против “враждебных целей”.



Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что двое сирийских военнослужащих получили ранения и что ущерб был причинен в результате атаки, приписываемой Израилю. Согласно сообщению, атака была проведена с использованием ракет, которые были выпущены со стороны Голанских высот по нескольким целям в районе Дамаска.



Также сообщалось, что сирийские средства ПВО отразили ракеты и сбили часть из них.



