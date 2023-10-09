



Шесть членов семьи генерала Дорона Альмога убиты в Кфар-Аза



Генерал-майор Дорон Альмог, глава Еврейского Агентства и бывший командующий южного командования опубликовал сегодня (в понедельник) душераздирающее заявление: "Дорогие друзья, я с горем сообщаю вам, что шесть членов моей семьи были убиты в деревне Газа".



Далее он перечислил имена убитых: "Хен Альмог Гольдштейн, сестра Омри, дочь Гиоры и Шуламит. Надав Гольдштейн - ее муж. Девочки: Ям и Агам. Мальчики: Таль и Галь".



"Семья Гольдштейн-Альмог: Гиора Альмог, дедушка, председательствовал две недели назад на поминальной службе по пяти членам семьи, убитым в "Максиме" 20 лет назад. Гиора был воспитателем детского сада в кибуце более 30 лет", - добавил он.



"Он вырастил несколько поколений детей в Кфар-Аза. Гиора и Шуламит, а также родители Надава сейчас находятся в Болгарии. Все они жили в кибуце Кфар-Аза. Теперь все остались без крова. Боль, которая не знает границ".