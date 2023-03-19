Раненый израильтянин успел открыть ответный огонь
В израильских СМИ появилась новая информация о теракте со стрельбой в Хавара.
Раненый израильтянин, успел открыть ответный огонь по террористу.
Террорист, совершивший теракт был схвачен и арестован ЦАХАЛом. Террорист, открывший огонь по израильскому автомобилю, в котором ехал отец с женой и детьми, скрылся после того, как отец открыл ответный огонь и ранил его.
В то же время боец, находившийся на соседнем блок-посту, также выстрелил в террориста. Силы ЦАХАЛа через некоторое время обнаружили раненого террориста.