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Раненый израильтянин успел открыть ответный огонь
19.03.2023 17:42 Аркадий Бочаровский

Раненый израильтянин успел открыть ответный огонь


В израильских СМИ появилась новая информация о теракте со стрельбой в Хавара.

Раненый израильтянин, успел открыть ответный огонь по террористу.

Террорист, совершивший теракт был схвачен и арестован ЦАХАЛом. Террорист, открывший огонь по израильскому автомобилю, в котором ехал отец с женой и детьми, скрылся после того, как отец открыл ответный огонь и ранил его. 

В то же время боец, находившийся на соседнем блок-посту, также выстрелил в террориста. Силы ЦАХАЛа через некоторое время обнаружили раненого террориста.
 

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