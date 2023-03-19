



Раненый израильтянин успел открыть ответный огонь



В израильских СМИ появилась новая информация о теракте со стрельбой в Хавара.



Раненый израильтянин, успел открыть ответный огонь по террористу.



Террорист, совершивший теракт был схвачен и арестован ЦАХАЛом. Террорист, открывший огонь по израильскому автомобилю, в котором ехал отец с женой и детьми, скрылся после того, как отец открыл ответный огонь и ранил его.



В то же время боец, находившийся на соседнем блок-посту, также выстрелил в террориста. Силы ЦАХАЛа через некоторое время обнаружили раненого террориста.

