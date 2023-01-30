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Продлен запрет на посещения заключенных террористов ХАМАС родственниками
30.01.2023 16:10 Ольга Белозерова

Продлен запрет на посещения заключенных террористов ХАМАС родственниками

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продлил действие приказа, запрещающего посещения родственниками террористов ХАМАС в израильских тюрьмах.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Первоначально приказ был подписан Гиладом Эрданом во время его пребывания на посту министра внутренней безопасности с целью оказания давления на ХАМАС с целью освобождения израильтян, удерживаемых террористами.

Объясняя свое решение, Бен-Гвир подчеркнул: "Я убежден, что причины, препятствующие таким посещениям, остаются в силе и в настоящее время". 

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