



Представители ПА - "Львиному логову": вас убьют одного за другим



Боевиков организации “Львиное логово” в Дженине предупредили, что если они продолжат террористическую деятельность, то будут уничтожены с воздуха с помощью беспилотников или наземным огнем.



Высокопоставленные палестинские чиновники в субботу, 16 октября передали милиции “Львиное логово” (Эрин Аласуд) сообщение о том, что боевики этой организации находятся под прицелом Израиля. В случае, если они не прекратят террористические действия, они будут ликвидированы.



Это сообщение было недавно передано представителям организации через высокопоставленных членов аппарата безопасности ПА. Активистов "Логова львов" предупредили, что "Израиль может уничтожить их либо с воздуха с помощью беспилотников, либо наземным огнем".



В "Львином логове" на это ответили: "Мы не боимся смерти. Каждый палестинец сегодня стал мишенью, люди гибнут просто из-за действий израильской армии, как это случилось с Ширин Абу Акла. Если уж на то пошло, для нас лучше умереть в бою".