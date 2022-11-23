



ПА: проблема с телом погибшего друза разрешится в ближайшие часы

Тиран Феро, 17-летний житель Далият аль-Кармель был похищен 22 ноября палестинскими боевиками, после того как вместе с другим гражданином въехал через КПП Гильбоа в Дженин и разбился в результате автомобильной аварии.



Феро похитили из больницы в Дженине, причем его семья утверждает, что в момент похищения он еще был жив.



Сегодня утром высокопоставленный чиновник Палестинской автономии сообщи: "В настоящее время ведутся прямые контакты со всеми сторонами, чтобы передать тело Тирана Феро. Мы считаем, что в течение нескольких часов мы сможем достичь понимания, которое приведет к желаемым результатам без необходимости израильского военного вмешательства."