



ПА о рейде в Дженине: "мирные усилия могут быть сведены на нет"

Палестинская автономия осуждает рейд Армии обороны Израиля в Дженине, в результате которого были ликвидированы шестеро палестинцев.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Махмуда Аббаса.



"Правительство Израиля несет ответственность за эту опасную эскалацию, которая грозит взорвать ситуацию и свести на нет все усилия, направленные на восстановление стабильности", - считает Набиль Абу Рудейне.



Как сообщалось ранее, среди ликвидированных был террорист, убивший двух братьев в Хавара.



