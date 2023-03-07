Новости » Арабо-израильский конфликт
07.03.2023 18:18 Алина Груднева

ПА о рейде в Дженине: "мирные усилия могут быть сведены на нет"

Палестинская автономия осуждает рейд Армии обороны Израиля в Дженине, в результате которого были ликвидированы шестеро палестинцев.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Махмуда Аббаса.

"Правительство Израиля несет ответственность за эту опасную эскалацию, которая грозит взорвать ситуацию и свести на нет все усилия, направленные на восстановление стабильности", - считает Набиль Абу Рудейне.

Как сообщалось ранее, среди ликвидированных был террорист, убивший двух братьев в Хавара.

 

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