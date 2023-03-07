



Ожесточенный бой в Дженине: ликвидация террориста из Хавара

Сегодня, 7 марта, в лагере беженцев Дженин произошли столкновения между силами ЦАХАЛа и вооруженными людьми. Палестинцы сообщили, что силы ЦАХАЛа окружили дом палестинца в Дженине, и утверждают, что в ходе перестрелки был ранен один палестинец. Палестинцы также сообщили, что силы ЦАХАЛа выпустили ракеты по дому влиятельного палестинца в Дженине, и дом обрушился.



Среди сил, действующих в лагере беженцев - Ямам, ШАБАК и Сайерет Харув. По сообщениям из лагеря беженцев, в перестрелке было убито несколько террористов, в том числе, один из террористов, совершивших теракт в Хаваре и убивших братьев Гилеля и Игаля Янив.



#عاجل

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تطلق ثلاثة صواريخ باتجاه المنزل المحاصر في جنين". pic.twitter.com/XFGlQvmEom — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

В течение нескольких часов после нападения в Хавара были накоплены разведданные, которые помогли в поисках террористов, и в результате серии операций, проведенных в последние несколько дней, район, в который, по оценкам, скрылся террорист, был сокращен. Система безопасности поняла, что террорист получает помощь на месте, и знала, как оценить местность, и на основе разведданных точно определила точку, где он находился.Точные разведданные позволили добраться до дома, где скрывался террорист, оказать давление и разоблачить одного из его помощников. Когда поступила "золотая" информация, точно указывающая на местоположение квартиры и укрытия, в ШАБАК было принято решение ввести войска в Дженин, чтобы блокировать дом, и началась перестрелка.Палестинцы сообщили, что в начале акции на телефоны жителей лагеря беженцев были отправлены сообщения, которые гласили: "Защищайте своих детей, это делается для их личного блага и для блага всей семьи. Мы призываем вас воздержаться от участия в насильственных действиях и столкновениях против наших сил в этот период".