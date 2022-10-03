



ПА: "Эскалация со стороны Израиля перешла красную черту"

Власти ПА призвали Израиль прекратить "опасную и безответственную политику ежедневного убийства палестинцев", предупредив, что эта политика довела ситуацию до критической.



Пресс-секретарь лидера ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне выступил с заявлением по этому поводу, сообщает WAFA.



"Опять опасная и непрерывная эскалация со стороны Израиля против нашего палестинского народа, будь то в Иерусалиме и его исламских и христианских святынях, Дженине, Шхеме или где-либо на оккупированных палестинских территориях, перешла красную черту. Наш народ и его руководство не примут ни оккупацию, ни ее продолжение. Эта безрассудная политика никому не принесет безопасности и стабильности. Безопасность - либо для всех, либо ни для кого", - заявил Абу Рудейне.