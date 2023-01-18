



ПА: десятки раненых палестинцев во время "штурма" гробницы Иосифа

Арабские СМИ сообщают о том, что в среду, 18 января, десятки палестинцев получили ранения, когда израильтяне "штурмовали" гробницу Иосифа в Шхеме.



Утверждается, что палестинская молодежь столкнулась с ЦАХАЛом.



По словам главы отделения скорой и неотложной помощи Палестинского Красного Полумесяца в Шхеме Ахмеда Джибриля, молодой человек получил ранения после того, как его якобы сбил израильский военный джип. Еще одному якобы сломали ногу.



Он добавил, что еще шестерых палестинцев ранили металлическими пулями с резиновым покрытием, а 35 человек пострадали из-за слезоточивого газа.



Ранее пресс-служба ЦАХАХала сообщала о том, что военные обеспечили скоординированный вход верующих в гробницу Иосифа в Шхеме. В ходе столкновений с палестинцами были применены средства для разгона толпы.

