



Операция "Волнорез": семеро задержанных в Иудее и Самарии за ночь

В ночь на 18 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Всего за ночь были арестованы семеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также в ходе рейда в одном из населенных пунктов были конфискованы четыре ружья, два пистолета и боеприпасы.



Вооруженные палестинцы обстреляли израильских военных. В ответ также был открыт огонь. Пострадавших среди сил безопасности нет.



Кроме того, силы ЦАХАЛа обеспечили скоординированный вход верующих в гробницу Иосифа в Шхеме. Произошли столкновения. В результате были применены средства для разгона толпы.



Арестованных за ночь подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.