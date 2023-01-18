Операция "Волнорез": семеро задержанных в Иудее и Самарии за ночь
В ночь на 18 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы семеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также в ходе рейда в одном из населенных пунктов были конфискованы четыре ружья, два пистолета и боеприпасы.
Вооруженные палестинцы обстреляли израильских военных. В ответ также был открыт огонь. Пострадавших среди сил безопасности нет.
Кроме того, силы ЦАХАЛа обеспечили скоординированный вход верующих в гробницу Иосифа в Шхеме. Произошли столкновения. В результате были применены средства для разгона толпы.
Арестованных за ночь подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
הכוחות פעלו בכפר עראנה שבמרחב חטיבת מנשה ועצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור. הכוחות איתרו והחרימו ארבעה רובי ציד, שני אקדחים ותחמושת.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 18, 2023
הלוחמים פעלו גם בכפר בית עווא שבמרחב חטיבת יהודה, עצרו ארבעה מבוקשים, איתרו והחרימו אקדח ותחמושת>> pic.twitter.com/YHzlWFcsSH