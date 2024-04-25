



Строящийся пирс для помощи Газе подвергся минометному обстрелу

Палестинские террористические группировки подвергли минометному обстрелу строящийся в рамках возглавляемого США проекта пирс для доставки гумпомощи в Газу.



По данным Армии обороны Израиля, это произошло в среду, 24 апреля.



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Агентство Associated Press уточняет, что пирс подвергся обстрелу, когда представители ООН вместе с израильскими военными осматривали это место на побережье центральной части Газы. В ходе атаки, сотрудники ООН были доставлены в укрытие. Среди них никто не пострадал.



"Террористические организации продолжают систематически наносить ущерб гуманитарным усилиям, рискуя при этом жизнями сотрудников ООН, в то время как Израиль разрешает поставку помощи жителям Газы", - сообщили в ЦАХАЛе.



Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за минометный обстрел. Накануне представитель ХАМАСа сообщил агентству AP, что террористы будут сопротивляться любому иностранному присутствию, связанному с проектом США.