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Отважный юноша из Кфар-Азы закрыл телом гранату, чтобы спасти девушку
15.10.2023 15:51 Анатолий Кравченко

Отважный юноша из Кфар-Азы закрыл телом гранату, чтобы спасти девушку

Нетта Эпштейн, 17-летний юноша из Кфар-Азы, ученик региональной средней школы, погиб в минувшую субботу  в результате чудовищных терактов, совершенных ХАМАСом. Террористы проникли в квартиру, которую он делил со своей подругой Эран Шавит в небольшом фермерском поселке.

"Мы были на связи с момента начала инцидента", - заявила его мать, Айелет Эпштейн. "Террористы пробрались к соседям и бросили гранату в комнату, где находились Нетта и Эран".

"Он мгновенно вскочил и бросился на гранату, закрыв любимую своим телом. Они уже начали обсуждать совместное будущее, включая свадьбу. Эран сейчас здесь, с нами, мы разделяем наше горе и утешаем друг друга во взаимных объятиях. Нетта - настоящий герой".

Более 100 жителей общины были убиты или пропали без вести после нападения террористов ХАМАС.


 

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