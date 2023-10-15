



Отважный юноша из Кфар-Азы закрыл телом гранату, чтобы спасти девушку

Нетта Эпштейн, 17-летний юноша из Кфар-Азы, ученик региональной средней школы, погиб в минувшую субботу в результате чудовищных терактов, совершенных ХАМАСом. Террористы проникли в квартиру, которую он делил со своей подругой Эран Шавит в небольшом фермерском поселке.



"Мы были на связи с момента начала инцидента", - заявила его мать, Айелет Эпштейн. "Террористы пробрались к соседям и бросили гранату в комнату, где находились Нетта и Эран".



"Он мгновенно вскочил и бросился на гранату, закрыв любимую своим телом. Они уже начали обсуждать совместное будущее, включая свадьбу. Эран сейчас здесь, с нами, мы разделяем наше горе и утешаем друг друга во взаимных объятиях. Нетта - настоящий герой".



Более 100 жителей общины были убиты или пропали без вести после нападения террористов ХАМАС.





