



Операцию по возврату тела похищенного друза отменили в последний момент

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что ЦАХАЛ готовил военную операцию в Дженине по возвращению тела похищенного Тирана Феро .



В рамках усилий по возвращению тела, в течение нескольких нервных часов, система безопасности планировала проведение военной операции. Она была отменена в последнюю минуту.



Ночью 24 ноября министру обороны Бени Ганцу были представлены оперативные планы спецназа, и он одобрил один из них. Среди прочего, ШАБАК передал разведывательную информацию о местонахождении дома, где хранилось тело Феро. Хотя Ганц одобрил оперативный план, он в последний раз обратился с серией угроз в адрес Палестинской автономии.



Палестинской автономии было сказано, что если в течение нескольких часов проблема не будет разрешена и тело Феро не будет возвращено, ЦАХАЛ возьмет на себя ответственность и будет действовать самостоятельно. В 3:30 утра раздался долгожданный звонок - "Тело находится в руках палестинских сил безопасности и направляется к КПП Гильбоа". Операция, таким образом, была отменена в последний момент.

