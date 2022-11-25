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Операцию по возврату тела похищенного друза отменили в последний момент
25.11.2022 11:06 Аркадий Бочаровский

Операцию по возврату тела похищенного друза отменили в последний момент

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что ЦАХАЛ готовил военную операцию в Дженине по возвращению тела похищенного Тирана Феро . 

В рамках усилий по возвращению тела, в течение нескольких нервных часов, система безопасности планировала проведение военной операции. Она  была отменена в последнюю минуту.

Ночью 24 ноября министру обороны Бени Ганцу были представлены оперативные планы спецназа, и он одобрил один из них. Среди прочего, ШАБАК передал разведывательную информацию о местонахождении дома, где хранилось тело Феро. Хотя Ганц одобрил оперативный план, он в последний раз обратился с серией угроз в адрес Палестинской автономии.

Палестинской автономии было сказано, что если в течение нескольких часов проблема не будет разрешена и тело Феро не будет возвращено, ЦАХАЛ возьмет на себя ответственность и будет действовать самостоятельно. В 3:30 утра раздался долгожданный звонок - "Тело находится в руках палестинских сил безопасности и направляется к КПП Гильбоа". Операция, таким образом,  была отменена в последний момент.
 

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