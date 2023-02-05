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Операция "Волнорез": семеро задержанных за ночь
05.02.2023 09:18 Алина Груднева

Операция "Волнорез": семеро задержанных за ночь

В ночь на 5 февраля ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

За ночь в общей сложности были арестованы семеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции в лагере беженцев Джилзон военные подверглись нападению. В них бросали камни и другие предметы. В ответ были применены средства для разгона демонстрации и произведены выстрелы в воздух.

Арестованные переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу. Пострадавших среди израильских военных нет.

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