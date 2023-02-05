Операция "Волнорез": семеро задержанных за ночь
В ночь на 5 февраля ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
За ночь в общей сложности были арестованы семеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции в лагере беженцев Джилзон военные подверглись нападению. В них бросали камни и другие предметы. В ответ были применены средства для разгона демонстрации и произведены выстрелы в воздух.
Арестованные переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу. Пострадавших среди израильских военных нет.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 5, 2023
לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב פעלו הלילה במספר מוקדים למעצר שבעה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.
הלוחמים פעלו בכפר ביר אל באשה שבמרחב חטיבת מנשה ועצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/qGMAMk1osy